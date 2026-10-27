Valga aspira a revalorizar los petroglifos de Pedra da Serpe y reconocer figuras locales

Pleno ordinario en el Concello de Valga Gonzalo Salgado

El Pleno de Valga aprobará hoy, a las 20:00 horas, la cesión de los terrenos correspondientes al área de petroglifos Pedra da Serpe por parte de la Comunidad de Montes de San Miguel para que el Concello pueda poner en valor este entorno. A la sesión también se llevará la propuesta formal para dedicar el Día das Letras Galegas al Padre Isorna, así como el reconocimiento a las figuras de Manuel López Castro y de José Manuel Vicente Potel.

En lo que respecta al primer punto del Pleno, el Concello requirió a la Comunidad de Montes la cesión de estos terrenos para poder optar a subvenciones que financien esta actuación. Se trata por tanto de una cesión temporal, ya que el gobierno local solo podrá hacer uso de los terrenos para el fin que solicitó, tal y como aclara Manuel Aboy, responsable de la Comunidad de Montes de San Miguel.

Por su parte, la Corporación Municipal debatirá también sobre la propuesta del gobierno local para conseguir que el Padre Isorna sea reconocido en el Día das Letras Galegas, como lo fue en su día Xesús Ferro Couselo.

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Siguiendo la línea de reconocimientos, el PP propondrá dos mociones: una para homenajear el legado de Manuel López Castro, fundador y director de la Coral Santa Comba de Cordeiro y fallecido este pasado mes de junio; y otra para José Manuel Vicente Potel. Para este último los populares sugieren renombrar la sala de exposiciones del Auditorio Municipal como la sala ‘Pepe Potel’.

Finalmente, la segunda parte de la sesión plenaria estará destinada a dar cuenta de la actividad de control del Concello de Valga.