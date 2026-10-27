La Xunta destinó 1,4 millones al polideportivo de Beiro y los campos de Campaña y Baño

Visita del conselleiro a las instalaciones deportivas de Valga Cedida

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, visitó distintas instalaciones deportivas en Valga que fueron renovadas recientemente gracias a la convocatoria de proyectos municipales estratégicos de 2025, dotada con más de 8 millones de euros. Concretamente, en la villa se ejecutaron actuaciones en los campos de fútbol de Campaña y Baño, así como en el pabellón polideportivo de Beiro. En total el gasto superó los 1,4 millones.

El campo de fútbol de Campaña se renovó el césped artificial y se repararon las gradas, mientras que en Baño se repararon las gradas, la cubierta y las instalaciones de drenaje, además de reformarse los locales y vestuarios e instalarse un sistema de riego automático. Por otra parte, en el pabellón de Beiro se actuó en la envolvente del edificio y en la cubierta, en la climatización y en la protección contra incendios. Además, también se mejoró el equipamiento deportivo y se reformó la galería.

El alcalde, José María Bello Maneiro, agradeció la colaboración de la Xunta y recordó que “o campo de Campaña estaba impracticable despois de 25 anos e os vestiarios de Baño e o pavillón de Biero tamén necesitaban estas melloras”.