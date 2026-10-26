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Valga

Os Bolechas protagonizan este año el magosto popular de Valga

Fátima Pérez
26/10/2026 20:09
Una celebración del magosto en una localidad saliniense
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El Auditorio Municipal de Valga acogerá el próximo 6 de noviembre un magosto familiar que incluirá un espectáculo de Os Bolechas y una degustación de castañas asadas, chorizos y muchas sorpresas.

La cita comenzará a las 18:00 horas con la representación infantil ‘Os Bolechas. Aquí hai moito ruído!’, un espectáculo de marionetas dirigido a niños de entre 4 y 12 años. En esta ocasión, los populares personajes creados por Pepe Carreiro descubrirán el fascinante mundo de la música. Esta actividad está organizada en el marco del programa de dinamización lingüística FalaRedes 2026, promovido por la Consellería de Cultura. Al finalizar la función, la fiesta continuará con la propuesta gastronómica gratuita. 

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