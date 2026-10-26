La Xunta incluye a Valga en los 34,2 millones que destinará a reducir riesgo de inundaciones

Un rio de Valga cerca de desbordar tras las fuertes lluvias del mes de noviembre Cedida

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó hoy en el Consello da Xunta que el gobierno autonómico está desarrollando un paquete de actuaciones, valorado en 34,2 millones de euros, para reducir el riesgo de inundaciones en diferentes zonas fluviales de la Demarcación Hidrográfica Galicia Costa. Dentro de estas actuaciones destaca la inversión en Valga.

Aquí los fondos se dividen en varias partidas. Una primera estará destinada al río Valga, para mejorar el espacio fluvial entre la línea férrea y la calle Devesa, todo con un importe estimado de 1,3 millones de euros.

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En paralelo, Augas de Galicia trabaja ya en otras actuaciones con proyectos ya elaborados, en redacción o en fase de estudio de alternativas, como la intervención en este mismo río para reducir la afección que causa los desbordamientos en el entorno de la carretera provincial.

Finalmente, a esto hay que sumar también las actuaciones ejecutadas recientemente en la ARPSI Ulla-Sar, en Valga, con un coste final de 1,5 millones, que permitieron reducir la afección de las crecidas sobre las vías, viviendas, parcelas y equipamientos de esta zona. “A planificación e a prevención son claves para facer fronte ao contexto de cambio climático no que nos atopamos”, sentenció Rueda.