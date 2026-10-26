El Concello invierte 48.000 euros en acondicionar y mejorar la seguridad de la Escuela Infantil

Trabajos en la Escuela Infantil Cedida

El Concello ha realizado en las últimas semanas una inversión de más de 48.000 euros para acondicionar la Escuela Infantil Municipal, con actuaciones que incluyeron trabajos de albañilería y pintura, la renovación de los sistemas de calefacción y protección contra incendios, y la instalación de nuevos elementos de protección para los más pequeños. El objetivo era optimizar el confort, la seguridad y la eficiencia energética del edificio educativo. Las mejoras fueron financiadas a través de un convenio con la Xunta de Galicia.

En lo que respecta a la albañilería y acabados, se procedió a pintar paredes y techos en los espacios interiores del inmueble. También se renovaron los falsos techos en espacios como la cocina y la lavandería, y se reparó la chimenea.

En cuanto a la carpintería, se instalaron 230 metros cuadrados de tarima flotante vinílica. Pensando en la seguridad del alumnado, las mejoras contemplaron la colocación de protectores de espuma en las esquinas y el recubrimiento de columnas.

Por otra parte, se modernizaron los sistemas de calefacción y detección de incendios, y se renovó la alarma antirrobo mediante la incorporación de sensores con cámara y otras mejoras.