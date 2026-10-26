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El Concello invierte 48.000 euros en acondicionar y mejorar la seguridad de la Escuela Infantil

Fátima Pérez
26/10/2026 20:21
Trabajos en la Escuela Infantil
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El Concello ha realizado en las últimas semanas una inversión de más de 48.000 euros para acondicionar la Escuela Infantil Municipal, con actuaciones que incluyeron trabajos de albañilería y pintura, la renovación de los sistemas de calefacción y protección contra incendios, y la instalación de nuevos elementos de protección para los más pequeños. El objetivo era optimizar el confort, la seguridad y la eficiencia energética del edificio educativo. Las mejoras fueron financiadas a través de un convenio con la Xunta de Galicia.

En lo que respecta a la albañilería y acabados, se procedió a pintar paredes y techos en los espacios interiores del inmueble. También se renovaron los falsos techos en espacios como la cocina y la lavandería, y se reparó la chimenea.

En cuanto a la carpintería, se instalaron 230 metros cuadrados de tarima flotante vinílica. Pensando en la seguridad del alumnado, las mejoras contemplaron la colocación de protectores de espuma en las esquinas y el recubrimiento de columnas.

Por otra parte, se modernizaron los sistemas de calefacción y detección de incendios, y se renovó la alarma antirrobo mediante la incorporación de sensores con cámara y otras mejoras. 

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