Valga inicia los trámites ante la Xunta para la construcción de la futura residencia de mayores

Infografía del posible proyecto del inmueble Cedida

El Concello de Valga ha iniciado ya los primeros procedimientos administrativos ante la Xunta de Galicia para hacer realidad lo antes posible la construcción de la futura residencia de mayores. Un centro que, como se dijo en su día, estará ubicado en el lugar de Gándara y contará con 150 plazas públicas y privadas.

El gobierno local ha solicitado los primeros permisos e informes sectoriales y su objetivo es que los trámites puedan agilizarse para que las obras empiecen en el menor periodo de tiempo posible. Desde el ejecutivo que preside José María Bello Maneiro entienden que la infraestructura consolidará a Valga como uno de los municipios de referencia en la atención a servicios sociales.

Inversión millonaria

Cabe recordar que fue la propia conselleira de Política Social, Fabiola García, la que anunció a pie de parcela que la inversión en la residencia será de entre 10 y 12 millones de euros. La idea es habilitar un edificio de entre 7.500 y 8.000 metros cuadrados divididos en dos plantas. Además de las citadas 150 plazas, el complejo nace con la vocación de apostar por la innovación. De hecho incluirá un Centro de Investigación y una unidad de recuperación de ictus. Para ello se establecerán convenios con las universidades gallegas y se contará con aulas de formación.

Desde el Concello subrayan que será un proyecto "pioneiro en Galicia". La empresa encargada de desarrollarlo es la empresa Serge, a través de una colaboración público-privada.

En lo referente a la residencia, esta se dividirá en diferentes módulos y unidades. Cada una contará con habitaciones, zona de comedor y sala de estar y convivirán un máximo de 25 o 30 personas usuarias para un mayor bienestar y comodidad. A mayores, alguna de estas unidades tendrá usos específicos para el tratamiento y cuidado de personas con diferentes dolencias.