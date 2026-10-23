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Valga

Adjudicadas por 885.000 euros las obras para mejorar la seguridad en Os Martores y Baño

Fátima Pérez
23/10/2026 16:10
El presidente de la Deputación, Luis López, durante el anuncio del proyecto
El presidente de la Deputación, Luis López, durante el anuncio del proyecto
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La Diputación de Pontevedra adjudica por 885.000 euros las obras de mejora de la seguridad vial en las carreteras EP-8501 Valga-Os Martores y EP-8502 Valga-Baño. Se trata de un proyecto que se desarrollará mediante un convenio entre la institución provincial y el Concello de Valga, de modo que la Diputación asumirá el 80% del coste (710.000 euros) y el Concello, el 20% restante (175.000).

En la EP-8502 Valga-Baño se construirá una senda peatonal en un tramo de 220 metros y dos zonas de convivencia en aquellos puntos donde no sea posible segregar los tráficos. La actuación permitirá crear un nuevo espacio peatonal seguro y continuo en un entorno especialmente sensible por la presencia de equipamientos públicos en este tramo, como el CEIP Baño Xanza, la escuela infantil municipal o el centro social, que generan numerosos desplazamientos a pie.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López

La Diputación destinará más de 700.000 euros a la seguridad peatonal en Os Martores y Baño

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Por otra parte, las obras en la EP-8501 Valga-Os Martores afectarán a un tramo de 110 metros y consistirán en una actuación para mejorar la movilidad peatonal en el entorno del centro social de Valga. Para ello, se construirán aceras a ambos lados de la carretera, se acondicionarán zonas ajardinadas y se habilitarán espacios de estacionamiento. 

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