Adjudicadas por 885.000 euros las obras para mejorar la seguridad en Os Martores y Baño
La Diputación de Pontevedra adjudica por 885.000 euros las obras de mejora de la seguridad vial en las carreteras EP-8501 Valga-Os Martores y EP-8502 Valga-Baño. Se trata de un proyecto que se desarrollará mediante un convenio entre la institución provincial y el Concello de Valga, de modo que la Diputación asumirá el 80% del coste (710.000 euros) y el Concello, el 20% restante (175.000).
En la EP-8502 Valga-Baño se construirá una senda peatonal en un tramo de 220 metros y dos zonas de convivencia en aquellos puntos donde no sea posible segregar los tráficos. La actuación permitirá crear un nuevo espacio peatonal seguro y continuo en un entorno especialmente sensible por la presencia de equipamientos públicos en este tramo, como el CEIP Baño Xanza, la escuela infantil municipal o el centro social, que generan numerosos desplazamientos a pie.
Por otra parte, las obras en la EP-8501 Valga-Os Martores afectarán a un tramo de 110 metros y consistirán en una actuación para mejorar la movilidad peatonal en el entorno del centro social de Valga. Para ello, se construirán aceras a ambos lados de la carretera, se acondicionarán zonas ajardinadas y se habilitarán espacios de estacionamiento.