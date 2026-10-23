Adjudicadas por 885.000 euros las obras para mejorar la seguridad en Os Martores y Baño

El presidente de la Deputación, Luis López, durante el anuncio del proyecto Cedida

La Diputación de Pontevedra adjudica por 885.000 euros las obras de mejora de la seguridad vial en las carreteras EP-8501 Valga-Os Martores y EP-8502 Valga-Baño. Se trata de un proyecto que se desarrollará mediante un convenio entre la institución provincial y el Concello de Valga, de modo que la Diputación asumirá el 80% del coste (710.000 euros) y el Concello, el 20% restante (175.000).

En la EP-8502 Valga-Baño se construirá una senda peatonal en un tramo de 220 metros y dos zonas de convivencia en aquellos puntos donde no sea posible segregar los tráficos. La actuación permitirá crear un nuevo espacio peatonal seguro y continuo en un entorno especialmente sensible por la presencia de equipamientos públicos en este tramo, como el CEIP Baño Xanza, la escuela infantil municipal o el centro social, que generan numerosos desplazamientos a pie.

La Diputación destinará más de 700.000 euros a la seguridad peatonal en Os Martores y Baño Más información

Por otra parte, las obras en la EP-8501 Valga-Os Martores afectarán a un tramo de 110 metros y consistirán en una actuación para mejorar la movilidad peatonal en el entorno del centro social de Valga. Para ello, se construirán aceras a ambos lados de la carretera, se acondicionarán zonas ajardinadas y se habilitarán espacios de estacionamiento.