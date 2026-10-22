Valga busca apoyos para reconocer al ‘cura galeguista’ en el Día das Letras Galega

El gobierno local convocó en los últimos días al tejido asociativo para sumar fuerzas en su propuesta Cedida

Valga sigue dando pasos para conseguir que el Padre Isorna sea reconocido en el Día das Letras Galegas. Con este objetivo, el gobierno local convocó en los últimos días al tejido asociativo para sumar fuerzas, y la respuesta no dejó lugar a dudas: una veintena de asociaciones culturales y vecinales firmaron una declaración conjunta de apoyo que da un nuevo impulso a la candidatura valguesa.

Este apoyo se suma a las gestiones que el gobierno de Valga, en colaboración con la familia del Padre Isorna, viene realizando en los últimos meses ante entidades como la Real Academia Gallega y, de manera individual, con los actuales académicos; así como ante el convento franciscano de Santiago.

Xosé Manuel Isorna Ferreirós, natural de Barcia y fallecido en 2016, destacó a lo largo de su vida por su firme y pionero compromiso con la divulgación del gallego. Fue reconocido, tanto popular como institucionalmente, como el ‘cura galeguista’ por su labor pionera en la normalización y dignificación del gallego en los ámbitos religioso, litúrgico y espiritual. Durante más de dos décadas llevó nuestra lengua a cientos de miles de hogares al celebrar las misas dominicales en la Televisión de Galicia (TVG), además de desarrollar su actividad como colaborador periodístico.

En 1967 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Gallega (RAG) y el 17 de mayo de 1997 recibió el título de Hijo Predilecto de Valga. En 2009 el franciscano donó al Concello su biblioteca privada, integrada por unos 15.000 volúmenes, fondos que pasaron a formar parte del patrimonio público de Valga y permitieron inaugurar en 2011, en el Auditorio Municipal, la primera biblioteca pública de teología de Galicia.

El próximo martes se llevará al Pleno una propuesta de la Alcaldía para oficializar la solicitud del Padre Isorna como el segundo vecino de Valga homenajeado con el Día de las Letras Gallegas, tras Ferro Couselo.