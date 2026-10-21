Nuevas actuaciones en el parque empresarial de Campaña para mejorar la movilidad de transportes y trabajadores

Trabajos en el parque empresarial de Campaña Cedida

Valga continúa trabajando en el acondicionamiento del área empresarial de Campaña, un lugar que ha experimentado en los últimos años una notable transformación y donde se ubican cinco grandes empresas locales con cerca de 2.000 empleados. Esta nueva fase de obras, que cuenta con un presupuesto de 142.962 euros financiado con una subvención de la Consellería de Economía e Industria, afecta a la zona norte del polígono. Concretamente se actuará en el entorno de algunas de las principales empresas del municipio, como Extrugasa, Exlabesa o Urovesa.

La intervención busca continuar con la modernización de las infraestructuras, facilitando tanto el transporte de mercancías como los desplazamientos diarios de los cientos de trabajadores de las fábricas.

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Las obras incluyen por tanto diversos trabajos destinados a optimizar tanto la seguridad como la funcionalidad de los accesos y las vías interiores. Entre las principales actuaciones figuran la mejora del drenaje, mediante el acondicionamiento de cunetas y la instalación de nuevos sumideros para la recogida de aguas pluviales; el asfaltado de dos calles; y el refuerzo de la seguridad vial con nueva señalización.

Con la ejecución de este proyecto se pretende adaptar la red viaria a las nuevas necesidades que llegan a raíz del notable incremento de la actividad empresarial en un área que cuenta con una superficie aproximada de 450.000 metros cuadrados.