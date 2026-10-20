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Concluyen las obras de ensanche en la pista de A Seixa, Parafita

Fátima Pérez
20/10/2026 06:05
Concluyen las obras de ensanche en la pista de A Seixa, Parafita
Concluyen las obras de ensanche en la pista de A Seixa, Parafita
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Finalizan las obras de acondicionamiento, ensanche y mejora de la pista de A Seixa, en el lugar de Parafita, una actuación que contó con una inversión de 110.449 euros procedentes de fondos de la Diputación de Pontevedra.

Gracias a esta actuación, que se desarrolló en un tramo de casi medio kilómetro, se ha resuelto el problema de estrechez que dificultaba el paso en varios puntos, garantizando ahora un acceso más seguro tanto a las viviendas del lugar como a las parcelas agrícolas del entorno.

Entre las mejoras ejecutadas destacan la limpieza de los márgenes y reapertura y acondicionamiento de las cunetas; la ampliación de la plataforma que permite ahora el cruce y las maniobras de los vehículos con mayor seguridad; así como la renovación del pavimento. 

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