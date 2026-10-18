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Valga

Valga continúa su plan de asfaltados y licita actuaciones en diez tramos municipales

Fátima Pérez
18/10/2026 20:25
Trabajos de pavimentación en Valga
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Valga licita por 246.426 euros la pavimentación de diez caminos municipales a través del Plan +Provincia 2026 de la Diputación de Pontevedra. Las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses y darán continuidad a las actuaciones de mejora que finalizaron el pasado mes de mayo, en las que el Concello invirtió 360.510 euros también a través de la Diputación.

La actuación tiene como objetivo reparar y acondicionar diferentes vías que presentan un estado de conservación deficiente debido al uso continuado y a las inclemencias meteorológicas. Concretamente se intervendrá en diez puntos entre las  parroquias de Setecoros, Campaña y Valga: Casal de Eirigo, la carretera Senín-Setecoros, Bronllo, Bronllo 2 y la carretera Senín-Magariños, Punto Limpo, Pata, Fontenlo, en Albor —en la pista que conduce al depósito— y en Paredes.

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El proyecto contempla la limpieza y el barrido de las superficies y cunetas, la pavimentación, el y la adaptación del pavimento a su cota correspondiente, así como el recalce de las tapas de registro, trabajos que ya se llevaron a cabo en zonas como Gándara, Balleas, Porto Piñeiro, Outeiro, Vilarello, Baño, Campo-Xanza, A Torre o el parque empresarial, O Coto.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de noviembre a las 23:59 horas. 

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