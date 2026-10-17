A Xunta anuncia dende Valga máis inversión para introducir aos estranxeiros na lingua galega
A Xunta de Galicia aumentará o vindeiro ano o número de cursos de introdución á lingua e cultura galegas poñendo en marcha 150 novas propostas co obxectivo de chegar ata as máis de 2.000 persoas nadas fóra da Comunidade. Así o explicou hoxe o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, nunha visita a Valga onde acompañou ao alumnado que participou xa nesta formación nunha andaina a prol do galego.
Esta iniciativa encádrase precisamente nas contas previstas para o ano 2027, que chegarán a 14,5 millóns de euros, 1,5 máis que no 2026. O obxectivo é por en marcha as preto de 700 medidas do no Plan xeral de normalización da lingua galega, entre elas o aumento da formación para estranxeiros despois dunha primeira edición con 100 cursos e 1.500 participantes de ata 39 nacionalidades diferentes.
No referente á actividade en Valga, a cita reuniu a preto de 70 persoas entre veciños de Valga e concellos da contorna, así coma algúns dos alumnos do curso de galego que se imparte dende o mes de setembro no Auditorio Municipal con asistentes de ata oito nacionalidades e orixes diversas: dende galegos que non adoitaban empregar a lingua e emigrantes retornados, ata persoas procedentes de Canarias, Brasil, Arxentina, Uruguai, Holanda, Suíza, Alemaña e Estados Unidos.
O punto de inicio e remate do percorrido foi o Parque Irmáns Dios Mosquera, onde todos recibiron unha camiseta cos versos que Rosalía de Castro dedicou a Valga, así como un chupa-chups que tinguía a lingua de azul, como símbolo da defensa do galego.