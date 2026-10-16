Valga ofrecerá charlas gratuitas para guiar y apoyar a las familias durante la educación de sus hijos

Presentación de ‘Escuela de Familias’ Cedida

El Concello de Valga pone en marcha la ‘Escuela de Familias’, un nuevo programa diseñado para proporcionar herramientas y estrategias educativas que ayuden a padres, madres y tutores a criar a sus hijos en las diferentes etapas de la vida.

La iniciativa se desarrollará mediante charlas y sesiones gratuitas abiertas. En ellas se abordarán cuestiones de actualidad que suelen generar preocupación.

La programación comenzará por tanto el próximo 13 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Auditorio Municipal, con una jornada organizada conjuntamente por el Concello y la Consellería de Sanidad que se centrará en la alimentación. Llevará por título ‘Una alimentación adecuada en la infancia y la adolescencia’ y será impartida por el dietista Iván Parada Barral. Para asistir, será necesario inscribirse previamente en el Concello.

En las próximas sesiones de la ‘Escuela de Familias’ se tratarán otros temas clave para el bienestar de los menores, como la salud mental o el impacto de las redes sociales y su uso responsable, entre otras cuestiones. El objetivo es dotar a las familias de habilidades y recursos prácticos para afrontar las diferentes etapas de la educación.