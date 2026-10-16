Valga gestiona unas 250 toneladas de residuos orgánicos al año gracias a sus composteros

Composteros en Valga Cedida

En seis años, con más de 1.000 composteros domésticos y seis comunitarios, Valga ha conseguido gestionar un total de 250 toneladas de residuos orgánicos al año.

Fue en 2020 cuando el gobierno local implantó este sistema de reciclaje para llevar a Valga la ecoeficiencia. Ahora, seis años después los resultados son más que visibles tal y como comparte el Concello.

Además, para continuar apoyando este sistema, el gobierno contrató a un equipo técnico de la asociación Amigas da Terra para realizar en estas últimas semanas visitas individualizadas de seguimiento y control. Visitas que sirvieron para revisar el estado de los composteros, registrar datos y asesorar sobre problemas habituales en este proceso.