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Valga

Los nacionalistas presentarán una moción con propuestas para reforzar la limpieza en Valga

Fátima Pérez
16/10/2026 08:00
Basura en Valga
Basura en Valga
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El BNG de Valga presentará en el próximo Pleno una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento del servicio de recogida de basura, reforzar la limpieza y para mantener los espacios públicos. Consideran que mantener Valga limpia debería ser una prioridad diaria para el actual gobierno municipal y por ello su propuesta está enfocada en mejorar la planificación, coordinación y seguimiento del servicio, tanto en los trabajos ejecutados por el Concello como los prestados por las concesionarias.

El propósito de los nacionalistas es detectar y resolver con rapidez problemas recurrentes como contenedores desbordados, acumulación de basura, equipamientos deteriorados o residuos abandonados en la vía pública. Asimismo, se pretende revisar y ampliar las frecuencias de recogida en puntos donde resulte necesario.

Otra de las líneas clave de la propuesta es mejorar la difusión de los recursos ya existentes, como el Punto Limpio de Campaña o el Punto Limpio Móvil. Para ello proponen instalar carteles informativos en los principales puntos de contenedores, con indicaciones claras sobre la correcta separación de los residuos y las alternativas disponibles para depositar materiales que no deben dejarse en los contenedores habituales.

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