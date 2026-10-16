La Navidad se anticipa en Valga: el Belén Artesanal abrirá sus puertas el 22 de noviembre

Belén de Valga en 2025 Mónica Ferreirós

La Navidad ya tiene fecha para aterrizar en Valga. El próximo 22 de noviembre las puertas del local que guarda el Belén Artesanal abrirán al público para exponer, un año más, uno de los nacimientos más emblemáticos de toda Galicia, con figuras artesanas, luces, movimiento y, como ya es habitual, escenas que nos traerán a la memoria algunos de los momentos más sarcásticos y señalados del 2026.

Este año, la Navidad se adelantará ligeramente en el calendario ya que hasta ahora lo habitual era inaugurar esta representación el último fin de semana de noviembre. Sin embargo, con la coincidencia de las Elecciones generales el próximo 29 de noviembre, la Asociación Cultural de Amigos do Belén ha optado por adelantar una semana la fecha de estreno para que todos los públicos puedan acudir a la gran presentación.

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Concretamente el acto inaugural comenzará a las 13:00 horas en el local ubicado en Campaña, a donde llegarán tanto representantes del Concello como de la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia. Posteriormente, a las 13:30 horas, las puertas se abrirán para que el público pueda acceder y contemplar en persona el espectáculo de este año. Para acompañar el estreno, en la explanada del local habrá también sesión vermú y música tradicional.

Ya desde mediados de septiembre la asociación Amigos do Belén trabaja en su taller para dar vida a la que será la edición número 31 del Belén en movimiento declarado de Interés Turístico de Galicia y una cita clave para incentivar el turismo en la villa durante los meses de invierno y la temporada baja.

Más de 40.000 visitantes

Solo en 2025 más de 40.000 personas de distintos puntos de la autonomía visitaron la parroquia de Campaña para disfrutar del montaje. Llegaron incluso a formarse colas de más de una hora para acceder al local, algo que se espera repetir este año.