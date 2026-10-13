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Valga

CCOO reclama al Concello de Valga que aclare el pago de la antigüedad al personal municipal

Recuerdan al gobierno de Bello Maneiro que sigue pendiente la elaboración de una RPT

Fátima Frieiro
13/10/2026 14:06
Fachada del Concello de Valga
Fachada del Concello de Valga
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Comisións Obreiras reclama al Concello de Valga que explique y certifique cómo se está abonando la antigüedad al personal municipal, una cuestión que - señalan- el sindicato lleva meses reclamando y que "continúa sen unha reposta clara". CCOO se remonta a la Mesa Xeral de Negociación celebrada en noviembre de 2025 en la que - aseguran- el propio alcalde "recoñeceu que había erros no cálculo de diferentes conceptos na confección das nóminas e que intentaría averiguar os criterios de cálculo empregados pola asesoría laboral". Desde entonces, dice el sindicato, no han recibido respuesta suficientemente clara e documentada.

CCOO señala que la situación es especialmente preocupante en este Concello, dado que "as retribucións dunha parte do persoal son especialmente limitadas e existen diferenzas retributivas que non sempre resultan comprensibles". De ahí que, insistan, en la necesidad de elaborar ya una Relación de Postos de Traballo (RPT). Una herramienta por la que el personal municipal lleva años esperando. 

"Calquera traballador e traballadora ten dereito a coñecer con claridade como se determinan as súas retribucións e por que existen determinadas diferenzas salariais entre postos, especialmente cando non existe unah RPT que permita coñecer e xustificar de maneira transparente os criterios aplicados", declaran desde el sindicato.

Advierten que CCOO seguirá utilizando las vías de negociación, administrativas y legales que correspondan para defender los derechos de la plantilla municipal.

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