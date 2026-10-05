Os Penoucos celebra 20 años de compromiso cultural y social con el Baixo Ulla

Imagen de una de las actividades organizada por la asociación CEDIDA

La Asociación Cultural Os Penoucos conmemorará sus dos décadas de actividad con una jornada festiva el próximo sábado, 10 de octubre, en la playa fluvial de Ponte Valga.

El programa combinará gastronomía, música y cultura para celebrar los 20 años de una entidad que desde su nacimiento ha fomentado la promoción de la cultura gallega, la defensa del patrimonio y la participación social en Valga y en el conjunto del Baixo Ulla.

La jornada comenzará a las 13.00 horas con una sesión vermú y continuará a las 14.30 horas con un almuerzo. El menú incluirá empanada, pulpo á feira, churrasco con patatas, postre, vino, refrescos, agua, café y licores. La celebración continuará por la tarde.

A las 17.00 horas tendrá lugar una regueifa a cargo de Nuria Penas y Xairo d’Herbón, mientras que a las 18.30 horas será el turno del concierto de Satenta, grupo nacido en Valga.

Más allá del programa previsto, desde Os Penoucos entienden este aniversario como una oportunidad para celebrar junto a todas las personas que han formado parte de la asociación durante estas dos décadas. La intención es que la jornada permita reunir a socios, antiguos colaboradores, vecinos y personas vinculadas de una u otra manera a la trayectoria del colectivo.

La organización reconoce que poner en marcha una celebración de estas características supone también un esfuerzo económico, pero señalan que la ilusión por celebrar los 20 años pesa más y que el aniversario merece ser compartido con todas aquellas personas que han contribuido a mantener viva la asociación.

La asociación ha organizado a lo largo de estos años magostos, rutas, jornadas micológicas, presentaciones de libros, talleres, observaciones astronómicas y exposiciones, además de participar en diferentes iniciativas sociales y vecinales de la comarca. La música también ha tenido un papel destacado en su trayectoria, con la organización de iniciativas como el festival Artenativa.

Con vocación de futuro

Veinte años después de su creación, Os Penoucos mantiene su apuesta por una cultura vinculada al territorio y por la participación de la comunidad.

La asociación reivindica la cultura gallega y popular como eje de su actividad y considera la implicación ciudadana como una pieza fundamental para garantizar la continuidad de los proyectos colectivos.

La celebración del próximo diez de octubre en Ponte Valga servirá así para repasar dos décadas de trabajo, reencontrarse con quienes han formado parte de este camino y celebrar el presente sin perder de vista el futuro. Una jornada con la que la agrupación quiere conmemorar sus primeros veinte años y, al mismo tiempo, renovar la ilusión por seguir formando parte de la vida cultural y social del Baixo Ulla.

La celebración del 20 aniversario será también una reivindicación del papel cultural que desempeña la entidad dentro de la localidad.