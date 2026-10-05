El recuerdo de Manuel López Castro protagoniza el XVIII Festival de Outono de Corales en Valga

Las tres agrupaciones participantes interpretaron una pieza conjunta CEDIDA

Valga acogió la XVIII edición del Festival de Outono de Corales, una cita que reunió a tres agrupaciones vocales y que estuvo marcada por el recuerdo de Manuel López Castro, conocido como ‘Manolo de Pedro’, fallecido recientemente.

Fue uno de los fundadores de la coral Santa Comba de Cordeiro, agrupación de la que también fue director durante sus 32 años de trayectoria.

Por este motivo, el festival tuvo un significado especial para los integrantes de la formación, que afrontaron por primera vez este encuentro sin la presencia de quien fue una de las figuras fundamentales de la coral.

La presidenta de la Polifónica Santa Comba de Cordeiro, Valentina Ferro, recordó durante el acto la figura de López Castro y destacó la huella que dejó en la agrupación. “Es el primer concierto que celebramos sin él, pero Manolo sigue muy presente en nuestros corazones”, señaló, poniendo en valor los años de dedicación a la coral, así como las amistades, enseñanzas y recuerdos que dejó.

Ferro también tuvo palabras de agradecimiento para la nueva directora de la formación, Elisabet Lustres, que ha asumido la dirección en un momento especialmente emotivo para la agrupación. La presidenta aprovechó además el encuentro para hacer un llamamiento a nuevas incorporaciones.

La agrupación busca nuevas voces y personas interesadas en participar, por lo que mantiene abiertas sus puertas a quienes quieran acercarse al mundo del canto coral.

Entre los asistentes al festival estuvieron el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y la conselleira de Turismo, Malena Isorna, que participaron en la entrega de obsequios a las agrupaciones invitadas junto al director musical Manuel Villar Touceda.

La celebración de esta XVIII edición sirvió además para poner de manifiesto la importancia que las agrupaciones corales mantienen dentro de la actividad cultural del municipio.

A través de sus actuaciones y encuentros, las formaciones contribuyen a mantener viva la tradición del canto coral y a acercar la música a vecinos y visitantes.

Con esta edición, el festival volvió a reunir música, tradición y convivencia en una cita ya consolidada.