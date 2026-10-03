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Valga

Valga pone en valor y recupera el uso público de su patrimonio minero a través de una ruta

El alcalde recordó el proyecto de regeneración de Mina Porto Piñeiro que cuenta con un presupuesto global de catorce millones de euros

C. Hierro
03/10/2026 20:38
Participantes en la ruta sobre el patrimonio minero de Valga
Participantes en la ruta sobre el patrimonio minero de Valga
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El patrimonio minero de Valga fue el protagonista de una andaina organizada por la Cámara Oficial Mineira de Galicia,

El alcalde, Bello Maneiro, aprovechó la iniciativa para explicar a los participantes –una veintena de personas– los proyectos impulsados por el Concello para poner en valor este patrimonio y para recuperar el uso público de estos espacios degradados por la acción de la minería.

Algunos de los puntos visitados fueron la Mina Mercedes y Porto Piñeiro, lugares convertidos actualmente en unos de los mayores lagos artificiales de la provincia.

En el primer caso, señalan desde el Concello, al término de su actividad, las aguas subterráneas y la lluvia la convirtieron en la mayor laguna de origen no natural de Pontevedra y, actualmente, se acondicionó con un paseo de casi un kilómetro, con arbolado, iluminación, áreas de esparcimiento, miradores y pantalanes para el uso recreativo. Además, señalan, se formó un ecosistema de gran valor natural.

Por su parte, Mina Porto Piñeiro, se encuentra en proceso de regeneración y el objetivo es destinarla a usos sociales y recreativos que cuente, por ejemplo, con una playa artificial y parque acuática. El proyecto global asciende hasta los catorce millones de euros.

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