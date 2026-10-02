Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

La Xunta destaca en Extrugasa el valor de potenciar la formación del tejido productivo 

Fátima Pérez
02/10/2026 17:29
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración visita Extrugasa
El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración visita Extrugasa
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitó en Valga la empresa de transformación de aluminio Extrugasa, para destacar la importancia de apostar por la innovación sin renunciar a la tradición, así como la importancia de seguir creciendo para generar nuevos puestos de trabajo que dinamicen el mercado laboral autonómico.

Extrugasa suma más de 60 años de trayectoria y cuenta con más de 700 trabajadores. González recalcó allí la apuesta autonómica por potenciar una formación conectada con el tejido productivo. Un compromiso además que ofrece ayudas a personas, tanto ocupadas como desempleadas. También en este ámbito, el gobierno gallego avanza en el desarrollo de microcredenciales que se irán implantando progresivamente para permitir a las empresas crear e impartir formación breve y certificada.

A esto se suma el modelo autonómico de atracción de talento, con un primer eje centrado en el retorno de gallegos que viven en el exterior, a través de iniciativas como el programa Retorna Cualifica Emprego, cuya tercera edición está actualmente en vigor.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620