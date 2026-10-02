La Xunta destaca en Extrugasa el valor de potenciar la formación del tejido productivo 

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración visita Extrugasa Cedida

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitó en Valga la empresa de transformación de aluminio Extrugasa, para destacar la importancia de apostar por la innovación sin renunciar a la tradición, así como la importancia de seguir creciendo para generar nuevos puestos de trabajo que dinamicen el mercado laboral autonómico.

Extrugasa suma más de 60 años de trayectoria y cuenta con más de 700 trabajadores. González recalcó allí la apuesta autonómica por potenciar una formación conectada con el tejido productivo. Un compromiso además que ofrece ayudas a personas, tanto ocupadas como desempleadas. También en este ámbito, el gobierno gallego avanza en el desarrollo de microcredenciales que se irán implantando progresivamente para permitir a las empresas crear e impartir formación breve y certificada.

A esto se suma el modelo autonómico de atracción de talento, con un primer eje centrado en el retorno de gallegos que viven en el exterior, a través de iniciativas como el programa Retorna Cualifica Emprego, cuya tercera edición está actualmente en vigor.