El BNG no se rinde y pide recuperar la “oferta completa” del ciclo de Agroxardinería

A la izquierda, el portavoz nacionalista, Fran Devesa Cedida

Los nacionalistas no se dan por vencidos y buscan llevar al Pleno una propuesta que reclame mejoras para el ciclo básico de Agroxardinería e Composicións Florais do IES de Valga después de que la Consellería de Educación de la Xunta “suprimise o seu primeiro curso”, apunta el BNG, que solicita recuperar la “oferta completa” para el próximo año académico.

La oposición expone que la eliminación del primer curso se debe a la falta de matriculaciones y por ello reitera su proposición de “esixir á Xunta instalacións, equipamento e recursos para reforzar o ciclo, facelo máis atractivo para novos estudantes e traballar para recuperar a oferta completa no vindeiro curso”.

La formación también acusa al PP de haber tenido la oportunidad de abordar el futuro del ciclo y sus “necesidades reales” pero que, a su parecer, “optou por vetar a discusión”. Este asunto ya salió a debate en el último Pleno celebrado el pasado 21 de septiembre, donde el PP votó en contra de incluirlo en el orden del día.

“O BNG de Valga seguirá traballando polo futuro do IES de Valga e defendendo unha educación pública, de calidade e cos medios que precisa”, conluye el portavoz nacionalista Fran Devesa.