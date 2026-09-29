Rescatan a una peregrina tras herirse en un pie en una zona de difícil acceso

Foto de archivo de una ambulancia atendiendo una incidencia en Vilagarcía de Arousa Gonzalo Salgado

Una peregrina que se encontraba disfrutando del Camiño de Santiago tuvo que ser rescatada por efectivos del GES de Padrón tras herirse en un pie.

Tal y como señalan las fuentes oficiales, las mujer se encontraba en un punto de difícil acceso en el lugar de Xanza cuando sufrió el accidente. La lesión impedía que pudiera seguir caminando, por ello solicitó ayuda al servicio de emergencias del 112.

Hasta la ubicación se trasladaron efectivos del GES de Padrón, ya que debido al terreno era inviable que accediese la ambulancia. De esta manera, fueron ellos los que ayudaron en un primer momento a la mujer y la transportaron hasta el punto en el que se encontraba la ambulancia.

Posteriormente, fueron los sanitarios los que se encargaron de llevar a la peregrina hasta el hospital de referencia. Según señalaron, la herida no presentaba gravedad.