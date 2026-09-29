Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Rescatan a una peregrina tras herirse en un pie en una zona de difícil acceso

La mujer tuvo que ser trasladada por la ambulancia al hospital de referencia

C. Hierro
29/09/2026 13:48
Foto de archivo de una ambulancia atendiendo una incidencia en Vilagarcía de Arousa
Foto de archivo de una ambulancia atendiendo una incidencia en Vilagarcía de Arousa
Gonzalo Salgado
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una peregrina que se encontraba disfrutando del Camiño de Santiago tuvo que ser rescatada por efectivos del GES de Padrón tras herirse en un pie.

Tal y como señalan las fuentes oficiales, las mujer se encontraba en un punto de difícil acceso en el lugar de Xanza cuando sufrió el accidente. La lesión impedía que pudiera seguir caminando, por ello solicitó ayuda al servicio de emergencias del 112.

Hasta la ubicación se trasladaron efectivos del GES de Padrón, ya que debido al terreno era inviable que accediese la ambulancia. De esta manera, fueron ellos los que ayudaron en un primer momento a la mujer y la transportaron hasta el punto en el que se encontraba la ambulancia.

Posteriormente, fueron los sanitarios los que se encargaron de llevar a la peregrina hasta el hospital de referencia. Según señalaron, la herida no presentaba gravedad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620