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Valga

‘Goza do Ulla’: 18 kilómetros para adentrarse el patrimonio, la cultura y la historia de Valga

Fátima Pérez
26/09/2026 20:01
‘El Ulla, entre patrimonio y tradición’', la ruta del programa Goza do Ulla por Valga
‘El Ulla, entre patrimonio y tradición’', la ruta del programa Goza do Ulla por Valga
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Más de un centenar de personas llegadas de localidades como Vilagarcía, la comarca del Barbanza, Ames, Santiago, Teo, Laracha, Ponteareas o Vigo participaron hoy en la ruta ‘Goza do Ulla’ de Valga. Bajo el nombre ‘El Ulla, entre patrimonio y tradición’ el itinerario recorrió 18 kilómetros con salida y llegada en Mina Mercedes.

Durante la caminata se aprovechó para dar a conocer algunos lugares de interés, como las lagunas de Valga (Mina Mercedes y Porto Piñeiro), de las que se extraía material para la fabricación de tejas y ladrillos. Después se avanzó hacia el embarcadero de Santa Cristina que fue construido en el lugar donde se encontraba un antiguo puerto de carga y descarga de mercancías. Estas eran trasladadas hasta el Ulla a través de un funicular aéreo construido en 1927, del que todavía se conservan algunos vestigios hoy declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Una de las rutas del programa Goza do Ulla

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En paralelo al río Ulla, los senderistas avanzaron hasta la playa fluvial de Vilarello, una de las áreas recreativas más visitadas, y continuaron hasta las telleiras de Vilar. También se visitó el Mirador de A Perdiz, la aldea de Vilar hasta la Capilla de San Paio, donde comienza una de las procesiones más antiguas que se conserva: la Procesión dos Lacóns. 

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