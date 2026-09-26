‘Goza do Ulla’: 18 kilómetros para adentrarse el patrimonio, la cultura y la historia de Valga

‘El Ulla, entre patrimonio y tradición’', la ruta del programa Goza do Ulla por Valga Cedida

Más de un centenar de personas llegadas de localidades como Vilagarcía, la comarca del Barbanza, Ames, Santiago, Teo, Laracha, Ponteareas o Vigo participaron hoy en la ruta ‘Goza do Ulla’ de Valga. Bajo el nombre ‘El Ulla, entre patrimonio y tradición’ el itinerario recorrió 18 kilómetros con salida y llegada en Mina Mercedes.

Durante la caminata se aprovechó para dar a conocer algunos lugares de interés, como las lagunas de Valga (Mina Mercedes y Porto Piñeiro), de las que se extraía material para la fabricación de tejas y ladrillos. Después se avanzó hacia el embarcadero de Santa Cristina que fue construido en el lugar donde se encontraba un antiguo puerto de carga y descarga de mercancías. Estas eran trasladadas hasta el Ulla a través de un funicular aéreo construido en 1927, del que todavía se conservan algunos vestigios hoy declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

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En paralelo al río Ulla, los senderistas avanzaron hasta la playa fluvial de Vilarello, una de las áreas recreativas más visitadas, y continuaron hasta las telleiras de Vilar. También se visitó el Mirador de A Perdiz, la aldea de Vilar hasta la Capilla de San Paio, donde comienza una de las procesiones más antiguas que se conserva: la Procesión dos Lacóns.