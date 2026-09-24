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Valga

El BNG acusa al gobierno de gastar más en cenas, comidas y viajes que en espacios verdes

Fátima Pérez
24/09/2026 20:30
Sesión plenaria en Valga
Sesión plenaria en Valga
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Tras el pleno ordinario de este lunes y la aprobación de la Cuenta General del Concello de Valga correspondiente al ejercicio 2025, el BNG asegura que este documento muestra con claridad las prioridades del gobierno y su inclinación por gastar más en cenas, comidas, viajes, hoteles o joyería antes que en el mantenimiento de  parques y espacios verdes.

En lo referente a los gastos, la aplicación presupuestaria dedicada a “atenciones protocolarias y representativas”, destinada a cubrir estos costes de cenas, comidas y más, contaba con una partida inicial de 7.000 euros. Sin embargo, los nacionalistas aseguran que el gasto final alcanzó los 24.489 euros, un incremento del 250% .

Por su parte, la partida destinada al “mantenimiento en infraestructuras y bienes naturales”, orientada a la conservación de parques, jardines y espacios verdes municipales, contaba con 80.000 euros iniciales, de los que solo se ejecutaron 6.372,19 euros, un 92% menos.

Durante la sesión plenaria el portavoz del BNG, Fran Devesa, preguntó por estas anomalías, pero asegura que el gobierno declinó ofrecer explicaciones. Insisten ahora en que estos documentos muestran con claridad las prioridades del ejecutivo en la gestión del gasto público. 

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