Una ruta organizada y gratuita permitirá conocer el patrimonio minero que esconde Valga

Los patos en la Lagoa Mina Mercedes Cedida

La Cámara Oficial Minera de Galicia (COMG) organiza el próximo 3 de octubre una ruta guiada por el patrimonio minero de Valga: las antiguas explotaciones de Mina Mercedes y Porto Piñeiro y otros elementos como los vestigios de la línea de vagonetas aéreas y el embarcadero de Santa Cristina.

La propuesta permitirá conocer la formación de las arcillas en el Ulla, la evolución histórica de las canteras y el proceso de restauración ambiental de las lagunas, hoy convertidas en espacio de referencia por su valor paisajístico, recreativo y ambiental.

La salida está programada a las 9:30 horas en la zona de aparcamiento de la Mina Mercedes y el regreso está previsto para las 13:30 horas. La ruta, de dificultad baja, incluye los senderos circulares de las dos lagunas y la visita al embarcadero. La participación es gratuita, pero la inscripción es obligatoria, ya que las plazas son limitadas. Si se agotan las plazas, las inscripciones pasarán, por orden de llegada, a la lista de espera.

Esta actividad se enmarca en la plataforma Minería Sostenible de Galicia, a través del programa de Patrimonio Minero (MInaTUR), en colaboración con la Consellería de Economía e Industria.