El Festival de Otoño de Corales reunirá a tres agrupaciones y honrará a Manuel López Castro

Última edición del Festival de Otoño de Corales en Valga Cedida

Tres agrupaciones se reunirán el próximo 3 de octubre en el Auditorio Municipal con motivo de la décimo octava edición del Festival de Otoño de Corales, una cita que este año estará marcada por la ausencia de Manuel López Castro, fundador y director durante 32 años de la Coral Polifónica Santa Comba de Cordeiro.

“A súa voz xa non estará entre nós, pero permanece o seu legado, o seu traballo e, sobre todo, o seu amor pola música e por esta coral que tanto significou para el”, señalan desde la directiva que preside Valentina Ferro. Desde la Polifónica entienden que el mejor homenaje es continuar el camino que él inició y mantener viva la coral con iniciativas como este Festival de Otoño.

Además de los anfitriones, actuarán en esta edición la Coral Municipal de A Illa de Arousa y la Polifónica de Santiso. Cada agrupación realizará una actuación individual y, como colofón, interpretarán varios temas de forma conjunta. El concierto comenzará a las 19:00 horas y la entrada será gratuita.

La Coral Santa Comba, está integrada por un total 33 voces: 12 sopranos, 9 contraltos, 8 tenores y 4 bajos.