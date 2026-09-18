BNG de Valga: “Non culpamos ao centro. Todo o contrario, levamos anos solicitando melloras”
El BNG de Valga responde y asegura que su preocupación en relación al primer curso del ciclo de Agroxardinería se basa en saber por qué no se consiguen matrículas para un sector que demanda tantos profesionales cualificados. “Nos non facemos culpables ao centro nin á directiva. Todo o contrario. Levamos anos solicitando á Xunta equipamento para mellorar este centro. A nosa intención é botar unha man”, explica el portavoz municipal, Fran Devesa.
Los nacionalistas creen que lo que habría que estudiar es por qué no hay matrículas necesarias. Por ello exigen al gobierno que, en lugar de cargar contra su partido, trabaje con la Xunta para seguir mejorando las instalaciones, concretamente el espacio destinado a este ciclo de Agroxardinería e Composicións Florais.
Por su parte, la Xunta, a través de la Consellería de Educación ha destinado recientemente 184.578 euros a mejorar la seguridad de los talleres, ayudas que el BNG considera que llegan a “cuentagotas”. “Pedímolo fai tres anos, hai inversión si, pero non chegan nin son suficientes”, apuntan.