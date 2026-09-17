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Valga

Valga trabaja para modernizar el campo de fútbol de Baño por 1,4 millones

Las obras está financiada por la Consellería de Presidencia y por el Instituto Galego de Vivenda e Solo 

Fátima Pérez
17/09/2026 13:32
Trabajos en el campo de fútbol de Baño
Trabajos en el campo de fútbol de Baño
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Valga inicia también los trabajos para modernizar las instalaciones del campo municipal de fútbol de Baño. En este recinto se renovarán totalmente los vestuarios y se mejorará el espacio de las gradas, después de que este mismo verano se sustituyera parte del césped natural que se encontraba deteriorado.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1,4 millones de euros que se financia mediante una subvención de 700.000 euros de la Xunta de Galicia, concedida a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Para la otra mitad del presupuesto se ha firmado un convenio con el Instituto Galego de Vivenda e Solo que permite al Concello acceder al Fondo de Cooperación para el apoyo a la financiación de actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido.

En lo que se refiere a los trabajos en los vestuarios, los operarios han retirado ya los antiguos sanitarios, los azulejos de las paredes y el suelo para acondicionar por completo con nuevos elementos. En las gradas se ha sustituido la actual cubierta por paneles sándwich, se ha impermeabilizado y pintado la zona. También se acondicionarán los aseos públicos de estas instalaciones, se optimizará la recogida de aguas y se renovará el sistema de bombeo del riego automático.

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Además de las obras en Baño, también están en ejecución trabajos en las instalaciones de Campaña para sustituir el césped artificial del campo más antiguo y, en el pabellón de Beiro, está previsto cerrar la galería existente tras las gradas y mejorar los sistemas de climatización y otros equipamientos.

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