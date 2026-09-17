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Valga

El PP estalla por la polémica con el ciclo de Agroxardinería y lamenta la actitud del BNG

Fátima Pérez
17/09/2026 20:59
IES de Valga
IES de Valga
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El PP de Valga estalla contra el BNG a raíz de la polémica por la supresión del Ciclo Básico de Agroxardinería e Composicións Florais que se imparte en el IES de Valga. “Vergoña debería darlles desprestixiar deste xeito aos centros educativos de Valga que son modélicos e dos que todos os valgueses nos sentimos orgullosos. Menos ao BNG, polo que parece”, señalan.

El partido lamenta que fuera la propia dirección del centro quien saliese a desmentir esta “falacia” y que el BNG demuestre más preocupación “polos seus intereses políticos que polo benestar dos valgueses”.

Los populares critican también que los nacionalistas no quieran ver y reconocer el trabajo que está llevando a cabo el gobierno para reducir las cifras de desempleados en la villa. Aseguran que en el mes de diciembre de 2020 el dato ascendía a los 407 parados, mientras que en diciembre de 2024 el año se cerró con tan solo 220 parados. “Sentímonos orgullosos do traballo que vimos facendo e seguiremos loitando, a pesar de todos os imponderables e dos paus que tanto o PSOE coma o BNG nos intenten poñer nas rodas, para cumprir co Plan Estratéxico 2023-2027 e cos compromisos adquiridos cos nosos veciños”, sentencian desde el gobierno.   

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