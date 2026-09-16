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Diario de Arousa

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Valga

Valga reparte 40 viaxes do Imserso tras levar unha axencia á vila

Fátima Pérez
16/09/2026 16:26
Imagen de archivo del Concello de Valga
Imagen de archivo del Concello de Valga
Cedida
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A campaña posta en marcha polo Concello para facilitar a tramitación das viaxes do Imserso pechouse despois de tres días cun total de 64 persoas atendidas, e máis de 40 viaxes repartidas entre os pensionistas de Valga co Programa de Turismo Social.

O persoal da axencia Galaica Tours desprazouse ao municipio para xestionar as reservas despois de que o Ministerio de Dereitos Sociais e Consumo suprimira o convenio que mantiña dende hai anos co Concello, e que permitía a Valga dispoñer de case 100 prazas propias para distribuír entre os veciños. O destino con maior volume de prazas foi Andalucía, en concreto as provincias de Almería, Málaga e Cádiz.

Fachada del Concello de Valga

Valga contacta con una agencia para tramitar viajes del Imserso tras perder el convenio

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Segundo explicou Tino Rodríguez, axente de Galaica Tours, todos os veciños citados para a xornada do día 14 conseguiron o seu destino. Na xornada do martes pecháronse a meirande parte das viaxes e onte “tamén puidemos ofrecer saídas culturais a zonas coma Palencia, Valladolid e Cantabria”.

As persoas que non obtiveron praza permanecen en lista de agarda á espera de baixas ou de que se liberen novas opcións. Aínda que Galaica Tours non dispón de oficina física no municipio, dende a axencia amósanse comprometidos a seguir prestando atención aos veciños de Valga. 

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