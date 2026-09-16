Valga reparte 40 viaxes do Imserso tras levar unha axencia á vila
A campaña posta en marcha polo Concello para facilitar a tramitación das viaxes do Imserso pechouse despois de tres días cun total de 64 persoas atendidas, e máis de 40 viaxes repartidas entre os pensionistas de Valga co Programa de Turismo Social.
O persoal da axencia Galaica Tours desprazouse ao municipio para xestionar as reservas despois de que o Ministerio de Dereitos Sociais e Consumo suprimira o convenio que mantiña dende hai anos co Concello, e que permitía a Valga dispoñer de case 100 prazas propias para distribuír entre os veciños. O destino con maior volume de prazas foi Andalucía, en concreto as provincias de Almería, Málaga e Cádiz.
Segundo explicou Tino Rodríguez, axente de Galaica Tours, todos os veciños citados para a xornada do día 14 conseguiron o seu destino. Na xornada do martes pecháronse a meirande parte das viaxes e onte “tamén puidemos ofrecer saídas culturais a zonas coma Palencia, Valladolid e Cantabria”.
As persoas que non obtiveron praza permanecen en lista de agarda á espera de baixas ou de que se liberen novas opcións. Aínda que Galaica Tours non dispón de oficina física no municipio, dende a axencia amósanse comprometidos a seguir prestando atención aos veciños de Valga.