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Diario de Arousa

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Valga

Educación destina 184.578 euros a mellorar a seguridade dos talleres no IES de Valga

As obras que se están levando a cabo buscan renovar o sistema de aspiración e ventilación en dous dos espazos de soldadura do instituto

Fátima Pérez
16/09/2026 12:09
Visita aos traballos no IES de Valgas
Visita aos traballos no IES de Valgas
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A concelleira de Educación, Carmen Gómez, visitou o IES de Valga para coñecer o estado actual das obras que se están a executar alí no centro e que buscan mellora da calidade do aire e da seguridade nos seus talleres. A actuación conta cun investimento de 184.578 euros, financiados pola Consellería de Educación. 

O proxecto consiste na renovación do sistema de aspiración e ventilación en dous dos talleres de soldadura do instituto, espazos onde o alumnado de diversos ciclos de Formación Profesional realiza habitualmente as súas sesións prácticas.

Durante o proceso de soldadura xéranse fume, gases de combustión e partículas metálicas en suspensión. Por isto, o novo equipamento está deseñado para capturar estes vapores e partículas, antes de que poidan dispersarse polo taller. Ademais, conta cun sistema de filtrado de alta eficiencia que retén os contaminantes, evitando así a súa expulsión ao exterior. 

Na visita participaron tamén a directora do centro, Conchi Paz, e Antonio Campo, quen asumiu a xefatura do departamento de Fabricación Mecánica dende comezos deste curso.

Situación do ciclo de Agroxardinaría

Durante a visita, a concelleira Carmen Gómez aproveitou por interesarse pola situación do primeiro curso do Ciclo Básico de Agroxardinaría e Composicións Florais.

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A directora, Conchi Paz, informou que unicamente se rexistrara unha matrícula, motivo polo cal a formación non se impartirá no presente ano lectivo. Con todo, a dirección aclarou que isto non supón unha supresión definitiva, senón que poderá retomarse en vindeiros anos se hai demanda suficiente. De feito, o segundo curso do ciclo continúa desenvolvéndose con normalidade.

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