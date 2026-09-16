Educación destina 184.578 euros a mellorar a seguridade dos talleres no IES de Valga
As obras que se están levando a cabo buscan renovar o sistema de aspiración e ventilación en dous dos espazos de soldadura do instituto
A concelleira de Educación, Carmen Gómez, visitou o IES de Valga para coñecer o estado actual das obras que se están a executar alí no centro e que buscan mellora da calidade do aire e da seguridade nos seus talleres. A actuación conta cun investimento de 184.578 euros, financiados pola Consellería de Educación.
O proxecto consiste na renovación do sistema de aspiración e ventilación en dous dos talleres de soldadura do instituto, espazos onde o alumnado de diversos ciclos de Formación Profesional realiza habitualmente as súas sesións prácticas.
Durante o proceso de soldadura xéranse fume, gases de combustión e partículas metálicas en suspensión. Por isto, o novo equipamento está deseñado para capturar estes vapores e partículas, antes de que poidan dispersarse polo taller. Ademais, conta cun sistema de filtrado de alta eficiencia que retén os contaminantes, evitando así a súa expulsión ao exterior.
Na visita participaron tamén a directora do centro, Conchi Paz, e Antonio Campo, quen asumiu a xefatura do departamento de Fabricación Mecánica dende comezos deste curso.
Situación do ciclo de Agroxardinaría
Durante a visita, a concelleira Carmen Gómez aproveitou por interesarse pola situación do primeiro curso do Ciclo Básico de Agroxardinaría e Composicións Florais.
A directora, Conchi Paz, informou que unicamente se rexistrara unha matrícula, motivo polo cal a formación non se impartirá no presente ano lectivo. Con todo, a dirección aclarou que isto non supón unha supresión definitiva, senón que poderá retomarse en vindeiros anos se hai demanda suficiente. De feito, o segundo curso do ciclo continúa desenvolvéndose con normalidade.