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Valga

El IES de Valga desmiente la polémica y asegura que no hubo matrículas suficientes para el ciclo de Agroxardinería

Fátima Pérez
15/09/2026 15:09
Exterior del Instituto de Educación Secundaria de Valga 
Cedida
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La Dirección del IES de Valga desmiente las críticas del BNG sobre la supresión del ciclo de Agroxardinería y asegura que lo que no se imparte este año es el primer curso del ciclo básico de esta formación por falta de matrículas.

La CIG-Ensino acusó a la Xunta con el arranque del curso escolar por “suprimir” algunas formaciones en centros de la autonomía, uno de ellos el de Valga. Por su parte, el BNG aseguró que la Consellería de Educación había eliminado este primer curso del Ciclo Básico de Agroxardinería e Composicións Florais sin tener en cuenta la elevada demanda, algo que ahora desmiente el centro.

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Desde el IES de Valga declaran que la Xunta “non suprimiu ningún ciclo formativo”, sino que simplemente no hubo suficientes matrículas como para conformar este primer curso. También dejaron claro que la intención es recuperarlo el año que viene y que no es la primera, ni la última vez, que se ven en una situación similar. “Isto pasa en todo”, apuntan desde Dirección.

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