El BGN de Valga denuncia la precariedad en el servicio de Pediatría del centro de salud de Baño
Los nacionalistas consideran que las vacaciones se pueden sustituir para así evitar retrasos en la atención primaria
El grupo municipal del BNG de Valga exige que la Xunta y el Sergas actúen para cubrir las bajas, vacaciones y permisos en el centro de salud de Baño. Los nacionalistas aseguran que esta falta de cobertura está haciendo mella en la población, generando dificultades para conseguir citas previas y deteriorando el servicio.
Consideran que la situación es especialmente alarmante en el área de Pediatría. "Segundo os datos oficiais publicados polo propio Sergas, o Servizo de Atención Primaria de Valga, que abrangue tamén a poboación de Cesures, conta cunha poboación asignada de 9.316 persoas, das cales 1.239 son menores de 14 anos, dispondo unicamente dun posto de pediatría para atender a toda a infancia da zona", señalan.
La situación es más preocupante aún durante el verano, cuando una única pediatra debe hacerse cargo de los niños y niñas de Padrón, Rois, Dodro y parte de Rianxo. "Esta sobrecarga desborda un servizo xa de por si moi limitado, reducindo aínda máis a dispoñibilidade de citas e dificultando o seguimento médico continuado que require a poboación infantil de Valga e das familias do contorno", explica el BNG.
Además, insisten en que las vacaciones es algo "totalmente previsible" y por ello la administración debe contar con mecanismos de sustitución programados para evitar falta de recursos.