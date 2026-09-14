Valga contacta con una agencia para tramitar viajes del Imserso tras perder el convenio

Fachada del Concello de Valga Gonzalo Salgado

La agencia Galaica Tours estará en la Casa do Concello de Valga hasta el próximo miércoles para gestionar de forma presencial la elección de destinos del programa Turismo Social del Imserso.

Con esta medida, el gobierno local busca ofrecer las mayores facilidades posibles a los pensionistas de Valga para acceder a estos viajes después de que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo suprimiera el convenio que mantenía desde hace años con el Concello. Este permitía a Valga disponer de plazas propias para distribuir entre los vecinos beneficiarios del programa de Turismo Social.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta la ausencia de agencias de viajes en la villa y las dificultades de acceso al entorno digital para las personas mayores, la administración local decidió contar con Galicia Tours para que la propia agencia se desplace a la Casa Consistorial.

“É a primeira vez que chama un Concello para ofrecer este servizo aos seus veciños. Paréceme unha gran iniciativa, tendo en conta que en Valga non hai axencia de viaxes. Isto permite poñer as cousas máis fáciles á xente maior”, destacó el agente de Galicia Tours.

Él mismo aclaró que destinos como el Levante, Andalucía o las islas figuran siempre entre los más demandados.