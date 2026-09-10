El BNG acusa a la Xunta de eliminar el ciclo de Agroxardinería  en Valga pese a la elevada demanda

IES de Valga Cedida

El grupo municipal del BNG de Valga acusa a la Xunta de eliminar el primer curso del Ciclo Básico de Agroxardinería e Composicións Florais del IES Valga para este curso sin tener en cuenta la elevada demanda. Además, señalan que lo hacen tras “catro anos de promesas incumpridas e falta de equipamento dotacional”.

Los nacionalistas recuerdan que alertaron en numerosas ocasiones de que no se habían puesto en marcha instalaciones comprometidas para el desarrollo de estas enseñanzas, como el aula polivalente de 60 metros cuadrados y una superficie de jardín, invernadero y vivero de 1.300 metros cuadrados

“O alumnado que comezou o ciclo non dispuxo de ningunha das infraestruturas previstas, polo que non contou con espazos propios para a realización práctica dos módulos formativos. É inxustificable que despois de catro anos, non se dispuxeran destes espazos e nin a Consellería de Educación nin o Concello de Valga puxeran remedio”, señalan desde el BNG.

La formación denuncia la falta de “apoio claro” de la Xunta al Ciclo de Agroxardinería y de “complicidade” al gobierno de Bello Maneiro. Señalan que había alumnado matriculado en este primer curso, pese a lo cual “a Xunta decidiu igualmente suprimilo, algo incomprensible e que demostra a falta de compromiso coa formación agraria”, sobre todo cuando “hai empresas referentes neste eido e unha alta demanda de profesionais cualificados para viveiros, florarías e mantemento de xardíns”.