Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

Goza do Ulla llega a Valga para recorrer la Ruta dos Lacóns y lugares vinculados al río

La andaina se celebra el día 29 y las inscripciones pueden hacerse en el Concello

Fátima Frieiro
04/09/2026 11:55
Los patos en la Lagoa Mina Mercedes
Los patos en la Lagoa Mina Mercedes
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Concello de Valga tiene abierto hasta el día 22 de septiembre el plazo de inscripción en la ruta de senderismo 'O Ulla, entre patrimonio e tradición', que tendrá lugar el próximo día 26 dentro del programa 'Goza do Ulla'. Con él se busca poner en valor y promocionar el patrimonio natural y cultural de los territorios bañados por las aguas de este río, desde su nacimiento en Antas de Ulla ata a desembocadura na Ría de Arousa.

Valga ofrece una andaina circular de 18 kilómetros y dificultad baja, con salida y llegada a Mina Mercedes. La ruta discurrirá por zonas pobladas de las parroquias de Campaña y Cordeiro, visitando lugares muy vinculados al río, como los embarcaderos de Santa Cristina y Vilarello, los vestigios de la antigua línea de vagonetas aéreas o las viejas 'telleiras' de Vilar. También se recorrerá la Ruta dos Lacóns, entre la capilla de San Paio de Vilar y la iglesia parroquial de Santa Comba de Cordeiro, siguiendo el recorrido que cada 2 de febrero realiza la Procesión dos Lacóns, una de las tradiciones religiosas más antiguas de la localidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620