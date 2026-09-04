Goza do Ulla llega a Valga para recorrer la Ruta dos Lacóns y lugares vinculados al río

Los patos en la Lagoa Mina Mercedes Cedida

El Concello de Valga tiene abierto hasta el día 22 de septiembre el plazo de inscripción en la ruta de senderismo 'O Ulla, entre patrimonio e tradición', que tendrá lugar el próximo día 26 dentro del programa 'Goza do Ulla'. Con él se busca poner en valor y promocionar el patrimonio natural y cultural de los territorios bañados por las aguas de este río, desde su nacimiento en Antas de Ulla ata a desembocadura na Ría de Arousa.

Valga ofrece una andaina circular de 18 kilómetros y dificultad baja, con salida y llegada a Mina Mercedes. La ruta discurrirá por zonas pobladas de las parroquias de Campaña y Cordeiro, visitando lugares muy vinculados al río, como los embarcaderos de Santa Cristina y Vilarello, los vestigios de la antigua línea de vagonetas aéreas o las viejas 'telleiras' de Vilar. También se recorrerá la Ruta dos Lacóns, entre la capilla de San Paio de Vilar y la iglesia parroquial de Santa Comba de Cordeiro, siguiendo el recorrido que cada 2 de febrero realiza la Procesión dos Lacóns, una de las tradiciones religiosas más antiguas de la localidad.