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Valga

Empiezan en Valga las obras de mejora de la pista de A Seixa con 110.000 euros de inversión

Fátima Frieiro
03/09/2026 16:22
La edila Carmen Gómez supervisó el inicio de los trabajos
La edila Carmen Gómez supervisó el inicio de los trabajos
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Las obras de mejora y ensanche de la pista de A Seixa (en Parafita) empezaron esta semana. En la obra se espera una inversión de 110.000 euros, que servirán para mejorar la accesibilidad y la seguridad en la zona. Hasta el momento el vial era muy estrecho en algunos puntos, lo que complicaba la circulación rodada.

Este proyecto del municipio de Valga se financia con fondos de la Diputación de Pontevedra. La idea es habilitar un acceso adecuado para las viviendas existentes en el lugar y a las parcelas agrícolas que hay en el entorno, permitiendo el cruce y maniobra de los vehículos. Además se renovará el firme y se mejorará notablemente el sistema de drenaje que hay en la actualidad.

La edila del gobierno valgués, Carmen Gómez, acudió a supervisar el arranque de los trabajos. La intervención se desarrolla en un tramo de casi medio kilómetro e incluye la limpieza del firme y de los márgenes, los trabajos de desmonte para la ampliación de la plataforma en las tres curvas principales de la vía, ensanche del trazado y fresado del firme existente y ejecutar la nueva capa de rodadura.

De esta forma se sigue avanzando en obras de mejora en las zonas del rural.

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