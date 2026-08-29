La mejor caña se elabora en Baño y O Pontellón crea la tapa de anguía más votada

El destilado es uno de los momentos más importantes de todo el proceso Gonzalo Salgado

El entorno del parque Irmáns Dios Mosquera acogió una nueva edición de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, unas fiestas en las que Valga ensalza dos de sus productos gastronómicos más típicos. Fue en el marco de la celebración cuando se dieron a conocer los galardonados en los diferentes concursos convocados y que determinaron que la mejor aguardiente se hace en Baño y que O Pontellón es – este año– el establecimiento hostelero que mejor cocina la anguila.

En el concurso para elegir la mejor caña – y tras la deliberación del jurado experto– el vecino de Baño, Pablo Quintáns Buceta se llevó el primer premio tanto en la modalidad de ‘branca’ como ‘de herbas’. El segundo puesto fue para María Dolores Quintáns (de Avenida da Coruña) y Josefina Santiago (de Senín) respectivamente. En la categoría de ‘tostada’ el primer premio fue para Jorge Rodríguez de Coto y el segundo para Pablo Quintáns, de Baño.

En el concurso de tapas O Pontellón convenció con su empanadilla polaca con relleno de anguila y un toque cajún explosivo. Para él es el Mandil de Ouro tanto tras la votación del jurado como del público. El Mandil de Prata se lo llevó A Charca con su cazolada de anguila con patatas panadera, tomate, pimiento, chícharos, setas y cola de langostino. El de Bronce fue para el Bar Pardal con su anguila ahumada.

En el certamen Embelecer Valga el primer premio va este año para Os Martores por la recuperación de su parque infantil; el segundo para Campaña por la creación de un almacén para el campo de la fiesta y el tercero para Carballiño por la creación de un área de fútbol.