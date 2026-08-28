Valga ya tiene menú de fiesta: cinco tapas con anguila y cuatro cócteles de caña do país

El cocinero Álex Iglesias durante la elaboración de una tapa de anguila Cedida

La XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País ya tiene menú para celebrar mañana su día grande en el Parque Irmáns Dios Mosquera. Concretamente, los asistentes podrán degustar hasta cinco tapas con anguila y cuatro cócteles elaborados con aguardiente artesanal.

En total se cocinarán hasta 1.000 unidades de tapas que se venderán a un precio de 2,5 euros. El cocinero Álex Iglesias, quien también formó parte del ‘Agosto Gastronómico’, será el encargado de preparar cuatro de ellas: arroz meloso de anguila y verduras; empanada de anguila y oreja Grelo de Galicia; fabada de anguila con Fabas de Lourenzá y Castaña de Galicia; y finalmente anguila frita tradicional.

Por su parte, la quinta tapa será la del ganador de la Ruta-Concurso Tapa a Anguía de la edición de 2025: la croqueta de anguila rebozada en pasta kataife sobre chutney de manzana, del Café-Bar O Pontellón.

Cuatro cócteles de caña do país

Iglesias también se ocupará de los cuatro cócteles de caña do país: mojito de caña de hierbas; daikiri de fresa con caña blanca; caipirinha con caña tostada; y Verde Atlántico, con caña de hierbas y kiwi. El precio en este caso será de 2 euros por bebida y se elaborarán también 1.000 unidades.

Los tickets se podrán adquirir a partir das 21:30 en el mismo Parque Irmáns Dios Mosquera, cuando finalice el acto de entrega de premios de los diferentes concursos que se llevaron a cabo durante estas semanas. Después, a partir de medianoche, se preparará una queimada popular gratuita y con conjuro teatralizado por Bruxo Queiman para cerrar el día grande de la celebración valguesa.