Valga celebra su Concurso de Caña más participativo con hasta 39 aguardientes a degustar

Un total de 39 aguardientes se degustaron estos días en el Concurso Tradicional de Caña Cedida

Un total de 39 aguardientes se degustaron estos días en el Concurso Tradicional de Caña, una de las ediciones más disputadas de los últimos años con 16 blancas, 12 de hierbas y 11 tostadas. Desde el Concello recalcan que el incremento de los premios en metálico así como la posibilidad de inscribir no solo productores locales, sino también a externos con materia prima procedente de Valga, aumentó también la participación de esta edición.

El panel de cata, formado por Ricardo Abuín Mariño, Juan Carlos García Busto, Mª Luisa Vázquez Tubío, Francisco García Carballeira y Mª Elena Cerneira Santiago, valoró criterios visuales, olfativos y gustativos y el concurso se dividió en distintas fases: una primera selección de cañas y la gran final con la clasificación de diez licores blancos, seis de hierbas y seis tostados. De ellos saldrán mañana los ganadores del certamen en los actos de la XXXVI Festa da Anguía.

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En total se repartirán 1.450 euros en premios: 500 euros para la mejor caña blanca, y 300 para los licores de hierbas y tostados mejor valorados. Los segundos clasificados en las tres modalidades recibirán 150 euros en el caso del aguardiente blanca y 100 en las otras variedades que participan.