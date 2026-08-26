Valga despide el ‘Agosto Gastronómico’ pero inicia la cata de su Caña do País

El cocinero Álex Iglesias durante el showcooking ‘Universo Anguía’ Cedida

Valga despide su ‘Agosto Gastronómico’ 2026 con la anguila como protagonista y con el cocinero Álex Iglesias volviendo a ponerse al frente de los fogones en el showcooking ‘Universo Anguía’. Tras esta masterclass sobre las posibilidades culinarias de este pescado, mañana será el turno del otro producto estrella, con la precata del XXXVI Concurso Tradicional de Caña do País en el centro de interpretación de este destilado.

En la que fue la última sesión del ‘Agosto Gastronómico’, Iglesias puso en valor la anguila acompañándola de productos gallegos con sello de calidad, como Pan de Cea, patata y grelos de Galicia o Tarta de Santiago. También compartió consejos sobre diferentes técnicas de cocinado, como el ahumado.

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En cuanto al menú, el plato inicial fue una tosta de pan de Cea con anguila y guacamole de aguacate y mandarina. Después, una anguila ahumada sobre crema de patata de Galicia, rematada con un aceite de cebollino como aliño y para terminar un arroz meloso con anguila y grelos. El colofón llegó con el postre, una Tarta de Santiago con manzana y anguila caramelizadas.

Concurso de Caña do País

En cuanto a la programación de esta jornada, tanto mañana como el viernes tendrán lugar las catas de aguardiente, pero los ganadores no se desvelarán hasta el sábado, durante los actos de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País.

Este año se mantendrán las tres modalidades habituales: caña blanca, tostada y de hierbas. El productor de la mejor caña blanca recibirá 500 euros, los primeros premios de hierbas y tostada 300 euros mientras que los segundos recibirán un trofeo y un diploma conmemorativo.