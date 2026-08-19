Sonia Carbia gana el 'Anguía Chef' de Valga con una croqueta deconstruida

Participantes en la edicion Concello

La vecina de Carreiras (Pontecesures) Sonia Carbia se alzó con el primer premio del certamen ‘Anguía Chef’, celebrado en el marco del Agosto Gastronómico. Su propuesta, ‘Croqueta desestructurada na anguía’, conquistó al jurado por su originalidad, buen tratamiento del producto y sabor.

El jurado, que tuvo al cocinero Álex Iglesias al frente, lo tuvo complicado, ya que inicialmente se produjo un triple empate con otras dos recetas: ‘Anguía crocante do Ulla’, del valgués Pablo Quintáns, con humus y salsa de queso Arzúa; y ‘Anguía ao forno’, del ganador del año pasado, Jorge Riveiro. En total, fueron seis los participantes en esta nueva edición del concurso gastronómico.