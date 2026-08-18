Lavado de cara para la zona infantil del Parque Irmáns Dios Mosquera, en Valga

Parque Irmáns Dios Mosquera Cedida

El Concello de Valga, a través de la empresa de mobiliario urbano Bricantel, lleva semanas trabajando en el acondicionamiento del área de juegos infantiles del Parque Irmáns Dios Mosquera. El objetivo de esta actuación es modernizar y adecuar las infraestructuras al tratarse de uno de los principales espacios de ocio en el municipio arousano.

Dentro de las actuaciones que se están llevando a cabo, los responsables han incluido en la zona nuevos juegos para los más pequeños y han reparado también aquellos elementos que presentaban ya mal estado por el paso del tiempo. En concreto, se han sustituido la mayor parte de los postes de sustentación, se han renovado los tejados de la casita de juegos, se ha reparado la base del elemento giratorio y se ha colocado una nueva cesta.

Además, los trabajos también incluyeron el pintado de varios juegos y la reposición de los tramos del vallado perimetral que se encontraban deteriorados por las inclemencias meteorológicas y por su uso.