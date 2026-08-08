Valga organiza diez días de música, tradición y gastronomía por la Festa da Anguía e a Caña

Imagen de archivo de una edición anterior de la festividad M. Ferreirós

Valga cuenta ya los días para la XXXVI Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, para la que tiene preparada una programación de diez días que incluye propuestas musicales, tradicionales y, como es de esperar, gastronómicas. La actividad comenzará el martes 11 de agosto con el primer showcooking, y continuará los días 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 y 30.

El día grande de la fiesta, –declara de Interese Turístico de Galicia– tendrá lugar el sábado 29 de agosto, con el Parque Irmáns Dios Mosquera como punto central de las actividades. Los asistentes podrán degustar hasta 1.000 tapas de anguila en cinco recetas diferentes: cuatro elaboradas por el cocinero Álex Iglesias y la quinta por el bar O Pontellón, que fue el ganador del primer premio de la última edición de la ruta “Tapa a Anguía” con la propuesta “Bombón Pontellón”, una croqueta de anguila rebozada en pasta kataife sobre chutney de manzana.

En cuanto al aguardiente, las personas que se acerquen el día 29 al Parque Irmáns Dios Mosquera podrán adquirir hasta cuatro variedades de cócteles elaborados con caña blanca, de hierbas y tostada. Además, en el Centro de Interpretación da Caña tendrá lugar la demostración de destilado tradicional de aguardiente a cargo de dos cañeros de Valga, en la que se harán dos ollas de caña blanca y de hierbas. Y, a la medianoche, habrá una gran queimada popular gratuita, con conjuro y espectáculo a cargo de Bruxo Queimán.

Para los más pequeños, durante la tarde de ese sábado se celebrará una gran fiesta infantil con hinchables para diferentes edades, obradoiros y fiesta de la espuma.

Ruta “Tapa a Anguía”

Por otro lado, en cuanto a la ruta “Tapa a Anguía”, que se celebrará en los dos últimos fines de semana de agotso, este año las alternativas para probar este producto ascienden al mayor número de participantes alcanzado de las últimas ediciones, con un total de trece.

En esta línea, otro de los actos relevantes de la jornada central será la entrega de los premios a las mejores tapas de la ruta, además de los concursos da Caña do País, Embelecer Valga y el cartel anunciador de la festividad. Asimismo, es día tendrá lugar el pregón a cargo de Antía Piñeiro, profesora de la escuela de Vilarello y candidata a Mejor Profesora de España en los Premios Educa Abanca.

En el apartado musical, para esa noche está previsto un concierto de la Banda Municipal de Valga, el espectáculo Queiman Folk-Rock y la verbena con las orquestas París de Noia y Marbella.

En cuanto a los demás días, el martes 18, a las nueve de la noche, será el concurso “Anguía Chef” en el Centro de Interpretación da Caña do País. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 14 de agosto.

El viernes 21, a partir de las siete y media de la tarde, será el concierto de Carolina Rubirosa y Xavier Alcalá en el Parque Irmáns Dios Mosquera.

Al día siguiente, por la mañana el jurado visitará los lugares participantes en el concurso Embelecer Valga, y el domingo, a la una del mediodía, habrá un a demostración de coctelería en el Centro de Interpretación da Caña do País.

El martes 25 regresarán los showcooking al centro de interpretación, a las nueva de la noche, y, el jueves 27, será la precata del Concurso Tradicional da Caña do País, siendo la última prueba el día siguiente, además de la presentación de la botella conmemorativa de la XXXVI Mostra da Caña do País.

Finalmente, la festividad concluirá el domingo 20 con la última jornada de la XIII Ruta-Concurso “Tapa a Anguía”. Los trece establecimientos participantes servirá tapas por última vez en en horario de doce del mediodía a tres de la tarde. 