Valga distribuye gafas para ver el eclipse entre las personas empadronadas

Una actividad de observación en la comarca, en imagen de archivo | D. A.

El Concello de Valga distribuirá de forma gratuita gafas homologadas para la observación segura del eclipse del próximo día 12. Las unidades, que serán para las personas empadronadas en el municipio, fueron facilitadas por la Diputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas. Junto a las gafas también se entregará una guía informativa.

Las lentes ya se pueden recoger en las oficinas del Concello en horario de 8:30 a 14:30 hasta agotar existencias. Se entregará una unidad por persona y únicamente a los vecinos empadronados en Valga.

El punto de máxima oscuración en Valga se vivirá a las 20:30 horas, momento en el que la cobertura solar llegará a un 99,86% y rozando casi la totalidad.

Desde el Concello señalan que los mejores momentos para observar este fenómeno astronómico son aquellos con un horizonte despejado hacia el oeste o noroeste, como miradores y zonas elevadas. En Valga también está bien la orilla del Ulla. Así pues la playa fluvial de Vilarello, el embarcadero de Santa Cristina o el mirador de A Perdiz son lugares propicios.

La administración local anima a los vecinos a disfrutar de este espectáculo natural, aunque recuerda la importancia de actuar con responsabilidad adoptando las medidas de seguridad.