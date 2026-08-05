El vecino de Cimadevila, Alejandro Vidal, firma el cartel de la Festa da Anguía de Valga

El jurado decidió los tres primeros clasificados. El ganador (el del medio) ilustra la fiesta de este año

El vecino del lugar de Cimadevila, Alejandro Vidal Bralo, es el autor del cartel anunciador de la nueva edición de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. El joven es el ganador del concurso artístico convocado por el Concello para elegir la imagen con la que se da publicidad a la celebración del evento gastronómico más importante de la localidad y que se celebra el próximo día 29.

La obra se presentó con el título ‘Auga e lume’ y destaca por su calidad técnica y, visualmente, también por su colorido. De hecho tiene como elementos centrales un alambique de destilado artesanal y dos anguilas. Una de ellas envuelve con su cola una copa de caña.

El segundo premio fue para Xiana Fabeiro Bermúdez, de A Devesa (en Campaña) y el tercero recayó en Cristina Martínez Ríos, de Cerneira (Setecoros).

El jurado encargado de determinar el cartel premiado está integrado por la concejala de Turismo, Malena Isorna; el técnico municipal de Cultura, Santiago Chenlo y la responsable de Normalización Lingüística, Tamara Cerneira. Los tres galardonados recibirán premios de 150, 100 y 75 euros, así como un trofeo que recibirán el día propio de la fiesta. Al concurso concurrieron en esta edición un total de 17 obras. Una elevada participación.