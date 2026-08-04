Trece locales participarán en la presente edición de la ruta ‘Tapa a Anguía’ de Valga

Elaboración de una de las tapas en una edición anterior

Un total de trece establecimientos de hostelería participarán en la XIII edición de la ruta concurso ‘Tapa a Anguía’, la cifra más alta de los últimos años, lo que demuestra, según indican desde el Concello, que se trata de una iniciativa consolidada entre el sector, vecinos y visitantes para las últimas semanas de agosto.

Los locales participantes en esta cita gastronómica, que forma parte de la programación de la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, son: Bar Pardal, Pastelería Caprichos, Bar Maneiro, Bar Potel, Café -Bar Pontellón, Bar Juan, Restaurante A Charca, Café Pub Pirata, Café Bar Couceiro, Café Bar Xa Bou, Cafetería Auditorio, Casa Comparada y Bar Alba.

La ruta se celebrará durante los dos últimos fines de semana de agosto y el apartado de concurso será los días 22 y 23. El público decidirá con sus votos cuales son las mejores tapas y, por tanto, los locales ganadores de los Mandís de Ouro, Prata y Bronce.

Para participar en la votación es necesario reunir los sellos de los bares participantes después de degustar sus tapas e introducir la papeleta en las urnas habilitadas a tal efecto. Entre todas las personas que participen se sortearán diez vales de treinta euros cada uno para gastar en el comercio local.

Las tapas se servirán de forma gratuita con las consumiciones los sábados en horario de 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 23.00 horas y los domingos de 12.00 a 15.00 horas.

Se mantiene, además, el jurado profesional que será el encargado de elegir la tapa que se degustará en la Festa da Anguía del próximo año.