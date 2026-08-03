Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valga

El ‘Agosto gastronómico’ activa la cuenta atrás para la Festa da Anguía e da Caña do País

Fátima Frieiro
03/08/2026 21:44
Momento de la presentación de la Festa da Anguía
Momento de la presentación de la Festa da Anguía
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Valga acaba de activar la cuenta atrás para una de sus celebraciones más importantes del año: la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Lo hace con el ‘Agosto gastronómico’, que empieza hoy con un taller de cocina infantil que contará con más de 30 participantes. Será la primera de un listado de iniciativas que seguirán a lo largo de todo el mes. El 11 será el taller ‘A caña no prato’ y todas las plazas están cubiertas. El día 23 será una sesión vermú en la que la caña repetirá como protagonista, con el preparado de cuatro cócteles. Por último el martes 25 la anguila se reivindica como la reina de la mesa con el cocinado de cuatro platos, entre ellos una sobremesa dulce.

Para completar el ‘Agosto gastronómico’ el concurso Anguía Chef tiene abierto el plazo de inscripción hasta el día 14. SE busca al mejor cocinero de la anguila, con premios para los participantes que presenten las mejores elaboraciones. El Concello les facilitará el pescado y los platos deben presentarse el día 18 en el Centro de Interpretación da Caña.

El cocinero que se encarga de los talleres, Álex Iglesias, reconoció que “é un gran reto traer cada ano receitas novas e variadas, buscando que as persoas que asisten vivan unha experiencia diferente”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620