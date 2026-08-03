El ‘Agosto gastronómico’ activa la cuenta atrás para la Festa da Anguía e da Caña do País

Momento de la presentación de la Festa da Anguía

Valga acaba de activar la cuenta atrás para una de sus celebraciones más importantes del año: la Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. Lo hace con el ‘Agosto gastronómico’, que empieza hoy con un taller de cocina infantil que contará con más de 30 participantes. Será la primera de un listado de iniciativas que seguirán a lo largo de todo el mes. El 11 será el taller ‘A caña no prato’ y todas las plazas están cubiertas. El día 23 será una sesión vermú en la que la caña repetirá como protagonista, con el preparado de cuatro cócteles. Por último el martes 25 la anguila se reivindica como la reina de la mesa con el cocinado de cuatro platos, entre ellos una sobremesa dulce.

Para completar el ‘Agosto gastronómico’ el concurso Anguía Chef tiene abierto el plazo de inscripción hasta el día 14. SE busca al mejor cocinero de la anguila, con premios para los participantes que presenten las mejores elaboraciones. El Concello les facilitará el pescado y los platos deben presentarse el día 18 en el Centro de Interpretación da Caña.

El cocinero que se encarga de los talleres, Álex Iglesias, reconoció que “é un gran reto traer cada ano receitas novas e variadas, buscando que as persoas que asisten vivan unha experiencia diferente”.