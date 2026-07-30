Natalia Jorge Pereira, historiadora de Tomiño, gana las dos modalidades del Premio Xesús Ferro Couselo

La historiadora tomiñesa, Natalia Jorge Pereira Concello

La historiadora originaria de Tomiño, Natalia Jorge Pereira, es la ganadora del Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo, y por partida doble. El jurado declaró a la tomiñesa ganadora de las dos modalidades del certamen con dos trabajos relacionados tanto temporal como temáticamente. Es la primera vez que se da esta circunstancia en las 27 ediciones que se llevan celebrando.

En la primera modalidad, dotada con un premio de 4.000 euros, la obra galardonada es "Pasaron polos ollos, pasaron polas mans. O contrabando no Miño". El trabajo profundiza en el fenómeno del comercio ilegal en la Raia do Miño durante la década de 1940, proyectando una radiografía de las mercancías, de los lugares y de las personas aprehendidas por las fuerzas de vigilancia y control del Estado. También, analiza lo que suponían para la Raia las políticas dictatoriales de los regímenes de Franco y Salazar, cual fue la respuesta de las poblaciones y que papel jugó este espacio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El jurado destacó el gran trabajo de historial oral que hai en esta investigación y lo bien documentada que está.

En referencia a la segunda modalidad, dotada de una bolsa de estudios de 3.000 euros, la propuesta de la ganadora fue "Fame na Valga da posguerra? Análise histórica dun concello rural durante a autarquía (1939 - 1952)". Para la historiadora, Valga es una localidad adecuada para este análisis ya que reúne condicionantes para posteriores trabajos comparativos con otras zonas. Se trata de un municipio rural carente de un núcleo urbano en su entorno más inmediato, con una base social de pequeños labradores propietarios y con una economía de subsistencia basada en la agricultura, ganadería y explotación forestal. Por otro lado, queda apartado de la Raia, donde el contrabando sirvió como recurso para hacer frente a las dificultades. El objetivo de la investigación que propone es descubrir hasta donde llegó el hambre en esta época y como fue afrontada por la población rural del interior pontevedrés.

La ganadora

Natalia Jorge Pereira (1982) es doctora en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela con la tesis "Actitudes e comportamentos sociais nos concellos fronteirizos de Tomiño e Cerveira ante as ditaduras de Franco e Salazar na década de 1940", con la que consiguió el "Cum Laude". Está especializada en el estudio de las zonas fronterizas, el contrabando, la emigración y las identidades en la Raia galego-portuguesa do Miño. En 2024 ya fue galardonada con el Premio Xohana Torres en la categoría de ensayo e investigación con el trabajo "Formigueiro de mulleres. As trapicheiras do Miño".